Lübnan'da Hizbullah bölgesinde patlama

Beyrut'un güneyindeki, Suriye yanlısı Hizbullah örgütünün kalesi konumundaki Beir el Abid bölgesinde, "İslami İşbirliği Merkezi" adlı kuruluşun otoparkında, şiddetli bir patlama meydana geldi.

Ölü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen patlamanın etkisiyle bir çok aracın yandığı ve bazı binaların da ağır hasar gördüğü öğrenildi.

Patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. Lübnan televizyonları, patlamanın olduğu bölgede büyük bir yangın olduğunu ve dumanlar yükseldiğini belirtiyor.

Hizbullah’a ait Al Manar televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, patlamanın ardından araçların ve binaların alev aldığı görüldü.

Patlamanın tesiriyle çevrede büyük hasar meydana gelirken, ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mülteci kampında da patlama

Beyrut'un güneyindeki Sabra Mülteci Kampı yakınlarında da meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyrut'un güneyinde bulunan Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra Mülteci Kampı yakınına kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan el bombasının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beyrut'un güneyindeki Sabra Mülteci Kampı, İsrail'in 1948'de Filistinlileri yurtlarından çıkarmasından sonra Lübnan'da kurulan en eski kamplar arasında yer alıyor.

Kampta yaklaşık 20 bin Filistinli yaşıyor.