T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı

Suudi Arabistan, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmıştı

11 Kasım 2017 03:21

Lübnan'da bir Suudi Arabistan vatandaşının kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Suudi Arabistan vatandaşı 1985 doğumlu Ali el-Bişravi, kimliği belirsiz kişilerce dün gece Adma yakınlarındaki evinden çıkarıldı ve halen dönmedi." denildi.

Açıklamada İçişleri Bakanı Nihad Meşnuk'un, "Lübnan'da ikamet eden ve ülkeyi ziyaret eden tüm Arap ve yabancılar gibi Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği de tüm kurum ve organlarıyla Lübnan yönetimi için önceliklidir." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da güvenlik ve istikrarın kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Meşnuk, (Başbakan Saad) Hariri'nin istifasına atıfta bulunarak, Lübnan güvenlik güçlerinin siyasi gelişmelerden istifade etme girişimlerini engellemek ve ülkedeki herkesin güvenliğini sağlamak için seferber edildiğini aktardı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa etmesi ile başlayan gerginlikte Suudi Arabistan dün bir seyahat uyarısı yayımlayarak Lübnan'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istemişti. Suudi Arabistan ayrıca vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri konusunda da uyarmıştı.

ETİKETLER

suudi arabistanlübnankaçırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24