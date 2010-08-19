-LÜBNAN YARDIM GEMİSİ PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKACAK TRABLUS (A.A) - 19.08.2010 - İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırma amacını taşıyan bir Lübnan gemisinin, pazar günü ülkeden yola çıkacağı bildirildi. Organizatörlerden Samar El Hac, Hazreti İsa'nın annesinin adını taşıyan ''Meryem'' adlı geminin, Gazze Şeridi'nin kıyısında yaşayanlar için sağlık malzemesi götüreceğini, gemideki tüm yolcuların kadın eylemcilerden oluşacağını söyledi. El Hac, Lübnan Devlet Başkanı, Başbakanı ve Parlamento Başkanı'nın konuyla ilgili olarak kendisiyle görüşmeyi reddettiğini de sözlerine ekledi. Lübnan ve İsrail, teknik olarak savaştalar. İsrailli yetkililer, Beyrut yönetimini, geminin Gazze'ye doğru yola çıkmaması konusunda uyarmıştı.