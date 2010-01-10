Lübnan, Türkiye'den elektrik istiyor

T24 - Lübnan, Türkiye'den elektrik enerjisi talebinde bulunurken, Lübnan'ın talebinin 250 megavata kadar elektrik enerjisi olduğu ifade edildi.



Elektrik ihtiyacı olan Lübnan, bu ihtiyacın bir miktarını karşılamak için Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketine (TETAŞ) talebini iletti.



Buna göre, Lübnan 250 megavata kadar elektrik enerjisi talebinde bulunuyor. Bu talep, bir yıllığına yaklaşık 1 milyar 250 bin kilovat saatlik elektrik ticareti anlamına geliyor.



Türkiye'nin Lübnan'a doğrudan elektrik iletim hattı bulunmazken, teknik imkanların müsait olması durumunda elektriğin Suriye üzerinden Lübnan'a iletilmesi söz konusu.



Türkiye'nin Suriye ile 500 megavat kapasitede bir elektrik hattı bulunuyor ve 250 megavatlık elektrik ihracatı yapılıyor. Bu kapsamda aynı hattan yani Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik iletimi mümkün görülüyor.



Türkiye, 2002 yılından bu güne kadar, Acara (Gürcistan), Irak'a, Nahçıvan'a ve Yunanistan'a mübadele kapsamında, Suriye'ye ise ihracat kapsamında elektrik enerjisi veriyor.

