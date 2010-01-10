T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Lübnan, Türkiye'den elektrik istiyor

Lübnan, Türkiye'den elektrik enerjisi talebinde bulundu.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - Lübnan, Türkiye'den elektrik enerjisi talebinde bulunurken, Lübnan'ın talebinin 250 megavata kadar elektrik enerjisi olduğu ifade edildi.

Elektrik ihtiyacı olan Lübnan, bu ihtiyacın bir miktarını karşılamak için Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketine (TETAŞ) talebini iletti.

Buna göre, Lübnan 250 megavata kadar elektrik enerjisi talebinde bulunuyor. Bu talep, bir yıllığına yaklaşık 1 milyar 250 bin kilovat saatlik elektrik ticareti anlamına geliyor.

Türkiye'nin Lübnan'a doğrudan elektrik iletim hattı bulunmazken, teknik imkanların müsait olması durumunda elektriğin Suriye üzerinden Lübnan'a iletilmesi söz konusu.

Türkiye'nin Suriye ile 500 megavat kapasitede bir elektrik hattı bulunuyor ve 250 megavatlık elektrik ihracatı yapılıyor. Bu kapsamda aynı hattan yani Suriye üzerinden Lübnan'a elektrik iletimi mümkün görülüyor.

Türkiye, 2002 yılından bu güne kadar, Acara (Gürcistan), Irak'a, Nahçıvan'a ve Yunanistan'a mübadele kapsamında, Suriye'ye ise ihracat kapsamında elektrik enerjisi veriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24