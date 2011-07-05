Lübnan tezkeresi 1 yıl daha uzatıldı

T24 - Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresi 5. kez uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu, yarın UNIFIL'deki Türk askerinin görev süresini 1 yıl daha uzatılması konusunda Hükümete yetki veren Başbakanlık tezkeresini görüştü ve tezkere 1 yıl daha uzatıldı.

TBMM'den, Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin karar 5 Eylül 2006 tarihinde çıktı.

Hükümetler, 1950'den bu yana yurtdışına asker gönderme konusunda TBMM'den 31 kez izin aldı. Genel Kurulda kabul edilen son tezkere, Libya'da istikrarın sağlanmasına yönelik tezkere oldu.