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Dünya

Lübnan 'Suriyeli sığınmacı' akınını kısıtlıyor

Yeni düzenlemeler kapsamında Lübnan'a geçmek isteyen Suriyelilerden sınırda vizelerinin kabulü için bazı kriterleri yerine getirmesi istenecek

05 Ocak 2015 11:30

Suriye'den sığınmacı akınını durdurmak isteyen Lübnan, sığınmacılara yönelik yeni kısıtlamaları devreye sokuyor. Yeni düzenlemeler kapsamında Lübnan'a seyahat etmek isteyen Suriyelilere vize alma zorunluluğu getirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu son plan, Lübnan'ın ülkeye Suriyeli sığınmacı akınını durdurmak adına attığı adımlardan sonuncusu. Lübnan'da hali hazırda bir milyondan fazla Suriyeli bulunuyor.

Bugüne kadar Suriyeliler Lübnan'da altı aya kadar herhangi bir resmi belge almadan kalabiliyordu. Yeni düzenlemeler kapsamında Lübnan'a geçmek isteyen Suriyelilerden sınırda vizelerinin kabulü için bazı kriterleri yerine getirmesi istenecek.

Lübnan'a geçmek isteyen her Suriyeli ziyaretinin nedenini açık olarak belirtmek zorunda olacak. Onaylanması halinde vize, belirli bir süre için verilecek.

Ayrıca artık, Lübnan'a çalışmaya giden Suriyelilerin de Lübnanlı bir birey veya şirket tarafından masraflarının karşılanması gerekiyor.

Lübnan' bulunan yaklaşık 1.1 milyon sayıdaki kayıtlı Suriyeli sığınmacı, Lübnan nüfusunun yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.

Lübnan gerçek sayısının yaklaşık 1.6 milyon olduğunu söylüyor.

 

 

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