Lübnan ordusu ve Hizbullah'tan IŞİD'e eş zamanlı operasyon

ABD destekli Lübnan ordusu Suriye sınırındaki IŞİD üyelerini temizlemek için operasyon başlattığını duyurdu. Eş zamanlı olarak Lübnan Hizbullah'ı ile Suriye ordusu da bölgenin Suriye tarafında operasyon başlattı. Lübnan ordusu operasyonun Suriye ordusu ya da Hizbullah ile koordineli olmadığını açıkladı.



Sputnik'in haberine göre, Lübnan hükümetinden orduya IŞİD'e karşı operasyon emri,

Lübnan ordusu uzun zamandır beklenen IŞİD karşıtı operasyonunu başlattığını duyurdu.

Ordunun amacı Suriye sınırında bulunan ve çevredeki kasaba ve köyleri tehdit eden IŞİD mensuplarını temizlemek.

'Dağların Şafağı' operasyonu başlatıldı

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgesindeki IŞİD'e karşı 'Dağların şafağı' adlı operasyonu başlattıklarını belirtti.

Eş zamanlı olarak Hizbullah ve Suriye ordusu da Batı Kalamun dağlık bölgesinde, sınırın Suriye tarafında, IŞİD'e yönelik operasyonun başlattığını açıkladı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ordunun militanların kontrolündeki son bölge olan Ra's Baalbek'e roket, top ve helikopterlerle saldırı başlattığını söyledi.

"Koordinasyon yok"

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Lübnan ordu sözcüsü Ali Kanso operasyonun Hizbullah ya da Suriye ordusu ile koordinasyon halinde yapılmadığını açıkladı. Televizyondan yapılan açıklamada sözcü askerlerin Suriye sınırındaki bölgede kontrolü tamamen sağlayana kadar operasyonun süreceğini belirtti.

Zira ABD Hizbullah'ı 'terörist örgüt' olarak kabul ediyor.

"Kübnan ordusunun, terörist gruplara yönelik şu ana kadarki en zorlu savaşı"

Kanso, "Bu Lübnan ordusunun terörist gruplara yönelik şu ana kadarki en zorlu savaşı" diyerek bölgede bulunan 600 IŞİD militanı için 'canlı bomba' tanımını kullandı.

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye giden yollar, ordu tarafından kapatılmış durumda. Gazeteciler dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.

Lübnan Kızıl Haç Genel Sekreteri George Kataneh, bölgede 180 civarında gönüllü sağlık personelinin görevlendirildiğini ve çok sayıda ambulansın bekletildiğini, ihtiyaç duyulması halinde orduya tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı binasına giden Cumhurbaşkanı Mişel Avn da operasyonu yakından takip ediyor.

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu.

Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki IŞİD unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki IŞİD mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı.