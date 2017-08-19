T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lübnan ordusu ve Hizbullah'tan IŞİD'e eş zamanlı operasyon

Lübnan: Suriye ordusu ya da Hizbullah ile koordineli değil

19 Ağustos 2017 16:45

ABD destekli Lübnan ordusu Suriye sınırındaki IŞİD üyelerini temizlemek için operasyon başlattığını duyurdu. Eş zamanlı olarak Lübnan Hizbullah'ı ile Suriye ordusu da bölgenin Suriye tarafında operasyon başlattı. Lübnan ordusu operasyonun Suriye ordusu ya da Hizbullah ile koordineli olmadığını açıkladı.


Sputnik'in haberine göre, Lübnan hükümetinden orduya IŞİD'e karşı operasyon emri,
Lübnan ordusu uzun zamandır beklenen IŞİD karşıtı operasyonunu başlattığını duyurdu.

Ordunun amacı Suriye sınırında bulunan ve çevredeki kasaba ve köyleri tehdit eden IŞİD mensuplarını temizlemek.

'Dağların Şafağı' operasyonu başlatıldı

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgesindeki IŞİD'e karşı 'Dağların şafağı' adlı operasyonu başlattıklarını belirtti.

Eş zamanlı olarak Hizbullah ve Suriye ordusu da Batı Kalamun dağlık bölgesinde, sınırın Suriye tarafında, IŞİD'e yönelik operasyonun başlattığını açıkladı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı ordunun militanların kontrolündeki son bölge olan Ra's Baalbek'e roket, top ve helikopterlerle saldırı başlattığını söyledi.

"Koordinasyon yok"

ABD'den Lübnan'a 50 milyon dolarlık askeri yardım paketi
Lübnan ordu sözcüsü Ali Kanso operasyonun Hizbullah ya da Suriye ordusu ile koordinasyon halinde yapılmadığını açıkladı. Televizyondan yapılan açıklamada sözcü askerlerin Suriye sınırındaki bölgede kontrolü tamamen sağlayana kadar operasyonun süreceğini belirtti.

Zira ABD Hizbullah'ı 'terörist örgüt' olarak kabul ediyor.

"Kübnan ordusunun, terörist gruplara yönelik şu ana kadarki en zorlu savaşı"

Kanso, "Bu Lübnan ordusunun  terörist gruplara yönelik şu ana kadarki en zorlu savaşı" diyerek bölgede bulunan 600 IŞİD militanı için 'canlı bomba' tanımını kullandı.

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye giden yollar, ordu tarafından kapatılmış durumda. Gazeteciler dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.

Lübnan Kızıl Haç Genel Sekreteri George Kataneh, bölgede 180 civarında gönüllü sağlık personelinin görevlendirildiğini ve çok sayıda ambulansın bekletildiğini, ihtiyaç duyulması halinde orduya tıbbi yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı binasına giden Cumhurbaşkanı Mişel Avn da operasyonu yakından takip ediyor.

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu.

Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki IŞİD unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki IŞİD mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı.

ETİKETLER

SuriyeLübnanHizbullahİŞİDOperasyonsavaşçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24