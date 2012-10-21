Lübnan İstihbarat Şefi El Hasan'ın cenaze töreninde olaylar çıktı

Beyrut'ta geçen Cuma günü bombalı saldırıya kurban giden Lübnan İstihbarat Şefi Visam El Hasan’ın cenaze töreninde protestocuların başbakanlık ofisine yürümeleri üzerine çatışmalar çıktı. Polisin göstericilere biber gazı kullandığı, çok sayıda yaralı olduğu haberleri geliyor. İngiliz Reuters haber ajansı, bir güvenlik görevlisinin, güvenlik görevlilerinin havaya ateş açtığını söylediğini duyurdu.

Çok sayıda gösterici gazdan etkilenirken, gaz bombasının kovanının AA Beyrut Temsilciliği binasına isabet etmesi sonucu büronun camları kırıldı. Göstericileri engellemekte güçlük çeken polis, havaya ateş ederek Başbakanlık Sarayı'na girmeye çalışanları dağıtmaya çalışıyor.

Said Hariri'den çağrı

Lübnan'ın muhalif lideri Said Hariri protestoculara alanı terk etmeleri çağrısında bulundu. Bir süredir güvenlik gerekçesiyle ülke dışında bulunan Hariri, Future Televizyon Kanalı'na yaptığı açıklamada "Barış istiyoruz, hükümet düşmeli ancak bunun barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

Refik Hariri'nin yanına gömülüyor

Cenaze töreni için şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'na binlerce kişi toplanmıştı. Tören öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik gerekçesiyle bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'e gönderilen El Hasan'ın eşi ve iki oğlu tören için Beyrut'a geldi.

Lübnan İç Güvenlik Karargahı'nda başlayan törende Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Başbakan Necip Mikati, İçişleri Bakanı Mervan Şerbil başta olmak üzere bakanlar, siyasiler ve aile yakınları hazır bulundu.

Törende konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, hükümet ile halkın omuz omuza vermesi gerektiğini söyleyerek, 'komplo' olarak nitelendirdiği saldırıyı aydınlatma sözü verdi.

El Hasan, eski Başbakan Refik Hariri'nin yanında toprağa verilmesi planlandı. Refik Hariri 2005 yılında Beyrut'ta arabasına konulan bombayla öldürülmüştü. El Hasan'ın gerçekleştirdiği soruşturma, olayın arkasında Şam'ın olduğuna işaret etmişti.

Hasan ayrıca, yakın geçmişte Suriye ortaklığıyla Lübnan'da bir dizi bombalama düzenlemeye çalışmakla suçlanan eski bir bakanın tutuklanmasını sağlamıştı. Suikastin bu tutuklamayla ilgili olabileceği de öne sürülüyor.

Şam'a öfke büyüyor

Muhalefetin arkasında Suriye'nin olduğunu iddia ettiği suikast, iç savaş günlerini hatırlayan Lübnan’da gerginliği arttırdı. Tören için toplanan kalabalıktan, Suriye’ye yakınlığıyla bilinen Başbakan Necib Mikati’ye istifa çağrıları yükselmişti. Lübnan'da muhalefet, El Hasan’ın cenazesinde, saldırıdan sorumlu tuttukları Şam'a karşı bir yürüyüş yapılması çağrısında bulunmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati saldırının ardından Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'a istifasını sunmuş, ancak istifası kabul edilmemişti.

Lübnan'ın başlıca Şii grubu olan, Suriye yanlısı Hizbullah da saldırıyı kınamıştı.

Beyrut'un Eşrefiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda aralarında Hasan ve şoförünün de bulunduğu sekiz kişi ölmüş en az 94 kişi de yaralanmıştı.