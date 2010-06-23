T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lübnan, İsrail'i uyardı: Gemilere saldırma

Lübnan, gemilerine saldırılması halinde bu durumdan İsrail'in sorumlu tutulacağını açıkladı.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği bir mektupta Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemilerin liman ayrılmalarını, yasal yükümlülüklerinin yerine getirdikleri takdirde engellemeyeceğini açıklayan Lübnan, yardım gemilerine saldırılmaması için İsrail'i uyardı.

Lübnan, ülkesinden hareket ederek Gazze Şeridi'ne yardım malzemesi götürmeye çalışacak gemilere saldırmaması konusunda İsrail'e uyarıda bulundu.

Lübnanlı yetkililer, gemilere düzenlenebilecek herhangi bir saldırıdan İsrail'in sorumlu tutulacağını belirtti. Bunu BM'ye mektupla bildirdiklerini kaydeden bir yetkili, mektupta Lübnan'ın, "yasal yükümlülüklerini yerine getiren gemilerin Lübnan limanından ayrılmasını hukuken engelleyemeyeceğinin" de belirtildiğini söyledi.

İsrail ise İran'dan gelenler de dahil olmak üzere bu gemilerin de güç kullanılarak durdurulacağını açıklamıştı.

Lübnan, limanlarındaki iki gemiden birine yardım malzemesini götürme izni sağlamıştı. Lübnan, İsrail ile savaş halinde bulunduğu için, gemilerin doğrudan İsrail'e gitmesine değil, Kıbrıs'a hareket etmesine izin verdi. Gemilerin Rum kesimine mi, KKTC'ye mi gideceği henüz kesinlik kazanmadı. Rum kesimi daha önceki filonun limanlarını kullanmasına engel çıkarmıştı.

İsrail, yardım gemilerinin geçişine, Gazze'ye "silah akışı"nın önünün açılabileceği gerekçesi ile izin vermiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24