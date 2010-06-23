Lübnan, İsrail'i uyardı: Gemilere saldırma

T24 - Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği bir mektupta Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemilerin liman ayrılmalarını, yasal yükümlülüklerinin yerine getirdikleri takdirde engellemeyeceğini açıklayan Lübnan, yardım gemilerine saldırılmaması için İsrail'i uyardı.



Lübnan, ülkesinden hareket ederek Gazze Şeridi'ne yardım malzemesi götürmeye çalışacak gemilere saldırmaması konusunda İsrail'e uyarıda bulundu.



Lübnanlı yetkililer, gemilere düzenlenebilecek herhangi bir saldırıdan İsrail'in sorumlu tutulacağını belirtti. Bunu BM'ye mektupla bildirdiklerini kaydeden bir yetkili, mektupta Lübnan'ın, "yasal yükümlülüklerini yerine getiren gemilerin Lübnan limanından ayrılmasını hukuken engelleyemeyeceğinin" de belirtildiğini söyledi.



İsrail ise İran'dan gelenler de dahil olmak üzere bu gemilerin de güç kullanılarak durdurulacağını açıklamıştı.



Lübnan, limanlarındaki iki gemiden birine yardım malzemesini götürme izni sağlamıştı. Lübnan, İsrail ile savaş halinde bulunduğu için, gemilerin doğrudan İsrail'e gitmesine değil, Kıbrıs'a hareket etmesine izin verdi. Gemilerin Rum kesimine mi, KKTC'ye mi gideceği henüz kesinlik kazanmadı. Rum kesimi daha önceki filonun limanlarını kullanmasına engel çıkarmıştı.



İsrail, yardım gemilerinin geçişine, Gazze'ye "silah akışı"nın önünün açılabileceği gerekçesi ile izin vermiyor.





