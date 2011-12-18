-Lübnan İsrail'i BM'ye şikayet etti ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Lübnan, ülkenin güneyindeki telefon şebekesine casusluk cihazı yerleştirmekle suçladığı İsrail'i BM'ye şikayet etti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, şikayetini, Srifa ve Deyr Kifa arasında bulunan vadideki telefon şebekesinde 2 Aralık'ta casusluk aygıtı bulmasının ardından iletti. Bakanlık, bu olayın "Lübnan'ın egemenliğinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali ve uluslararası barışa tehdit" olduğunu bildirdi. BM'nin Ağustos 2006'da kabul edilen 1701 sayılı kararı, İsrail ile Hizbullah arasında 34 gün süren savaşı sona erdirmişti. Hizbullah, İsrail'i, güney Lübnan'da iletişim ağını izlemek için yerleştirdiğini belirttiği bir casusluk aygıtını yok etmek için insansız uçak kullanmakla suçlamıştı.