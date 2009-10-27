Lübnan-İsrail arasında füzeler fırlatıldı

Lübnan topraklarından İsrail'in Yukarı Celile bölgesine atılan füzenin ardından, İsrail de Hula Köyü yakınlarına 8 roket fırlattı. Saldırılar sonucu ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İsrail polisi, şiddetli patlamanın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Ordu radyosunun verdiği haberde, güvenlik güçlerinin, patlamaya Lübnan'dan atılan bir Katyuşa roketinin neden olduğu kanısını taşıdığı belirtilirken, Lübnan güvenlik kaynakları, roketin Lübnan'daki Houla köyünden atıldığını belirtti.

Öte yandan, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı yakınındaki Hula köyü yakınlarına 8 israil roketi isabet etti.

Lübnan güvenlik güçleri, roketlerin İsrail ordusu tarafından atıldığını, ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi bulunmadığını belirtti.