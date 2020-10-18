Lübnan'da protestoların birinci yılında vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Lübnan’da geçen yıl 17 Ekim’de hükûmetin vergi politikalarına karşı başlayan protestoların 1. yıldönümünde vatandaşlar yeniden sokağa çıktı.

Lübnan’da geçen yıl 17 Ekim'de halk hükûmetin vergi politikalarına karşı protesto gösterilerine başlamış, protestoların kitlesel harekete dönüşmesi sonucu dönemin Başbakanı Saadi Hariri 29 Ekim’de hükümetin istifasını duyurmuştu. Hariri'nin istifasının ardından 19 Aralık 2019’da eski bir bakan ve üniversite profesörü olan Hassan Diab, Aoun ve Hizbullah’ın desteğiyle hükümet kurmakla görevlendirildi. Diab hükümeti ise 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama sonrası istifasını sundu.

17 Ekim'de başlayan protestoların 1. yıldönümünde halk yeniden sokaklara döküldü. Göstericiler, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir ekonomi, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve yolsuzluk yapanların yargılanması taleplerini yinelediler. Protestocular, ülkenin dört bir yanından başkent Beyrut'ta gelerek, devrimin sembollerinden olan meşaleyi yaktılar. Beyrut Liman'ındaki şiddetli patlamanın meydana geldiği 18.07'de yakılan meşale ile patlamada hayatını kaybedenler anıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Halk hareketinin başlamasından bir yıl sonra, reformları gerçekleştirmek için hala birlikte çalışabiliriz. Talep edilen reformları kurumlar olmadan gerçekleştirmek mümkün değil. Henüz çok geç değil” dedi.