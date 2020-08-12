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Dünya

Lübnan'da protestolar devam ediyor: 42 yaralı

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından binlerce kişi sokaklarda

12 Ağustos 2020 00:27

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar 4. gününde devam ediyor. Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında çıkan olaylarda 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından 4 gün önce başlayan protestolar bugün de devam etti. Beyrut şehir merkezindeki parlamento binası çevresinde toplanan protestocular, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın maketini yaktı. Hükümetin istifasına rağmen bir araya gelen protestocular, patlamadan sorumlu tuttuğu tüm siyasileri istifaya çağırdı. Protestolar sırasında güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular da taş atarak karşılık verdi.

Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut’taki protestolar sırasında çıkan olaylarda 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan 10'unun hastaneye kaldırıldığı, 32 kişinin ise ayakta tedavi edildiği ifade edildi.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın 4 Ağustos'ta patlaması sonucu 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Kentte meydana gelen büyük yıkım nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. (İHA)

TIKLAYIN - Beyrut patlamasının ardından Lübnan hükümeti istifa etti

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada en az 200 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi. 

Halkın sokağa dökülmesinin ardından Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demyanos Katar, Adalet Bakanı Marie-Claude Najem, Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa ettiğini duyurmuştu.

Hükümetten gelen 4 istifanın ardından Başbakan Hassan Diab, hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.

Başbakan Diab istifa sonrası yaptığı ilk açıklamada, ülkenin erken seçime gideceğini aktararak, ülkedeki yolsuzluğun akıl almaz boyutlara ulaştığını ifade etti. Diab, “Ülkede yaşanan bu felaket yolsuzluğun sonucudur. Yolsuzluk sistemi devletten büyük, devlet yolsuzlukla mücadele edemiyor” ifadelerini kullandı.

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