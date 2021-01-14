Lübnan'da 11 günlük sıkı Koronavirüs kısıtlaması başlıyor: Marketler kapanacak, özel izinle dışarı çıkılacak

Lübnan'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde 11 gü boyunca sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Marketlerin bile kapalı kalacağı kısıtlamalarda evden çıkacaklar özel izin alacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Lübnan'da Koronavirüs vaka artışı nedeniyle 11 günlük sıkı önlemler alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli noktalara polisler yerleştirildi. Süper marketler de yalnızca evlere servis için hizmet vermeye başlayacak.

Lübnan'da hastanelerde yatak kalmaması, günlük vaka sayısının 5 bini geçmesiyle salgın başından bu yana uygulanan en sıkı kısıtlamaya karar verildi.