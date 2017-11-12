Lübnan Cumhurbaşkanı Suudilerden Hariri konusunda açıklama bekliyor

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin sürpriz bir şekilde Riyad'da istifasını açıklamasının ardından tansiyon giderek artıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan'dan Hariri'nin neden ülkesine dönemediğine dair açıklık getirmesini istedi.

Hariri'nin Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada görevinden ayrıldığını açıklaması, Lübnan'ı derin bir siyasi krize sürüklenen Lübnan'ın Tahran ve Riyad arasındaki bölgesel iktidar mücadelesinin ortasında kaldığı ve Hariri'nin istifaya zorlandığı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Avn yaptığı açıklamada, "Lübnan, başbakanının uluslararası sözleşmelere aykırı olan bir duruma düşmesini kabul etmiyor" diyerek Hariri'nin herhangi bir yorumu veya hareketinin "gerçekleri yansıtmadığını" söyledi.

Avn'ın Cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda konuştuğu ve Macron'a son gelişmelerle ilgili bilgi verdiği bildirildi.

Türk Büyükelçi ile görüştü

İstifası henüz resmen Avn tarafından kabul edilmeyen Hariri'nin medya ofisi, Lübnan Başbakanı'nın cumartesi akşamı Medine'den dönen Suudi Kralı Selman'ı karşılamak için Riyad Havalimanı'na gittiğini duyurdu. Açıklamada Hariri'nin, öncesinde ise yine Riyad'da Türk ve İngiliz büyükelçilerle bir araya geldiği belirtildi.

Lübnanlı yetkililere göre, Hariri Suudi Arabistan'da kendi rızası dışında tutuluyor. Ancak Suudi Arabistan bunu reddediyor.

Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen üst düzey Lübnanlı bir yetkili, Avn'ın Batılı elçilerle görüşürken Hariri'nin "kaçırıldığını" ve dokunulmazlığı olması gerektiğini söylediğini aktardı.

"Riyad, Hariri'nin kardeşini destekliyor" iddiası

Reuters'ın Lübnanlı yetkililere dayandırdığı özel haberde, uçağı 3 Kasım'da Riyad'a indiğinde Hariri'nin, Kral Selman'ı resmi ziyarete gelen bir liderin adet olduğu üzere prens ve resmi yetkililer tarafından karşılanması gerektiği halde havalanında kimsenin olmamasına şaşırdığı aktarılıyor. Aynı yetkililerin Hariri'nin telefonuna el koyulduğunu ve istifasını okumaya zorlandığını söylediği bildiriliyor.

Haberde ayrıca Riyad'ın Saad Hariri'nin yerine kardeşi Bahaa Hariri'nin geçmesini istediği ve Bahaa Hariri'nin Suudi Arabistan'da olduğunun düşünüldüğü ve Hariri ailesinin bazı fertlerinin Bahaa'nın yanında yer almaları için Suudi Arabistan'a gelmelerinin istendiği ancak bunu kabul etmedikleri de belirtiliyor.

Hariri Lübnan televizyonuna konuşacak

Diğer taraftan Lübnan basını Hariri'nin bugün Lübnan televizyonu FutureTV'ye bir söyleşi vereceğini duyurdu. Ancak söyleşinin ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmadı.

Hariri istifasının ardından henüz kamuoyuna konuşmazken, ailesi Suudi Arabistan inşaat sektöründe büyük bir servet yapan Lübnan Başbakanı'nın ne zaman Beyrut'a döneceği de bilinmiyor.

Reuters/AFP,SSD/CÖ

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