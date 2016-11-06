Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, ilk kez halka hitap etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, seçildikten sonra halka yönelik yaptığı ilk konuşmasında, "Güçlü ve kendi sorunlarını çözen bağımsız bir devlet" vurgusu yaptı.



Sputnik'te yer alan habere göre; Lübnan'da başbakanlık görevi yeniden Hariri'ye emanet Lübnan'da geçen pazartesi günü meclisteki oturumda ülkenin 13. Cumhurbaşkanı seçilen Aun, başkent Beyrut'un güneydoğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanan Lübnanlılara ilk kez cumhurbaşkanı sıfatıyla hitap etti. Baabda Sarayı'nın önünde sabah erken saatlerinden itibaren toplanan binlerce Lübnanlı, Cumhurbaşkanı Aun'un posterlerini ve Lübnan bayrağı taşıdı. Çalınan marşlara eşlik eden kalabalık zaman zaman Aun lehine slogan atarken bazı vatandaşlar da yanlarında getirdiği tatlıları kalabalığa dağıttı.

Cumhurbaşkanı Aun, 1990'da Suriye ordusu tarafından bombalandıktan sonra terk etmek zorunda kaldığı Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 26 yıl sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla halka hitap etti. "Güçlü bir ulus inşa etmek amacıyla cumhurbaşkanı olduğunu" kaydeden Aun, "Güçlü ulus, kendisi için çalışacak güçlü devlete ihtiyaç duyar. Güçlü devlet ise bütün siyasi akımlara eşit ölçüde saygı duyduğu bir anayasa ile kurulur" dedi.

Kalabalığın tezahüratları ile konuşması zaman zaman kesilen Aun, şunları söyledi: "Artık hiçbir yabancı devlete ihtiyaç duymadan kendi işlerimizi aramızda anlaşarak dostça halledeceğiz. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz kimseyi hedef almıyor. Ümidimiz ve yüksek irademiz var." Konuşmasında devlet kurumlarındaki yolsuzluğa da değinen Aun, adaletin ve tarafsızlığın polis ve emniyet birimleri tarafından korunması ve vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmek için çalışacağını söyledi. Lübnan'da 1975-1990 tarihleri arasında yaşanan Lübnan İç Savaşı'nda Hristiyanların önde gelen isimlerinden Aun, iç savaşı sonlandıran Taif Anlaşması'nı kabul etmeyerek silahlı mücadele başlatmıştı. Aun bu yıllarda ülkede işgalci güç olarak kabul edilen Suriye ordusuyla da karşı karşıya gelmişti.

Bu süreçte Aun'un komuta merkezi olarak kullandığı Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı 1990'da Suriye ordusu tarafından kuşatılarak, bombalanmıştı. Aun, sarayı terk ederek Beyrut'taki Fransız Büyükelçiliği'ne sığınmış, daha sonra ise 15 yıl sürgünde kalacağı Fransa'ya gitmişti. Ülkede iki buçuk yıl süren cumhurbaşkanlığı krizinin ardından Mişel Aun pazartesi günü mecliste yapılan 46. oturumda Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı seçilmişti.



