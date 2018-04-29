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BBC Türkçe

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasından 17 gün sonra Beyrut'a döndü

Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçlerince karşılanan Hariri daha sonra 2005'te Beyrut'ta düzenlenen suikast sonucu öldürülen babasının mezarını ziyaret etti. Hariri daha önce bugünkü Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılma sözü vermişti.

29 Nisan 2018 20:30

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sürpriz bir şekilde istifasını açıklamasından 17 gün sonra ülkesine döndü.

Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçlerince karşılanan Hariri daha sonra babası Refik Hariri'nin mezarını ziyaret etti.

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te Beyrut'ta düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

Saad Hariri de istifa açıklamasında kendisine suikast düzenlenmesinden korktuğunu söylemiş, İran'ı bölgede "yıkım tohumlarını ekmekle" suçlamış, Tahran'ın ülkesindeki müttefiki Hizbullah'ın da Lübnan'ı istikrarsızlaştırdığını söylemişti.

İstifasıyla siyasi bir krize neden olan Hariri daha önce bugünkü Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılma sözü vermişti. İstifasını geri alıp almayacağı henüz bilinmeyen Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştükten sonra bir açıklama yapacağını belirtmişti.

Mişel Avn ise Hariri'nin istifasını kendisine yüz yüze görüşmede resmen iletmeden kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Hariri, Suudi Arabistan'ın, İran ile giriştiği nüfuz mücadelesi kapsamında kendisini istifaya zorladığı iddialarını reddediyor.

Cumartesi günü Paris'e giden Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmişti.

Macron, Lübnan'daki siyasi krizin çözümü içim arabulucu olmaya çalışıyor.

Hariri ise Fransa'dan sonra Mısır ve Güney Kıbrıs'ta da temalarda bulunmuştu.

Lübnan'da Hizbullah da geçen yıl kurulan ulusal birlik hükümetinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi zorla alıkoymakla suçlamıştı.

Aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşı olan ve bu ülkeyle yakın bağları bulunan Hariri'nin yanı sıra Riyad yönetimi de bu iddiayı reddediyor.

47 yaşındaki Hariri'nin mülk sahibi olduğu Suudi Arabistan'ın, onun lideri olduğu Gelecek Hareketi'nin en önemli destekçisi olduğu ise biliniyor.

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