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Dünya

Lübnan Başbakanı Hariri istifasını geri çekti

Lübnan hükümeti de istifasını geri çektiği için Hariri'ye teşekkür eden bir açıklama yayımladı

05 Aralık 2017 19:18

Geçen ay Suudi Arabistan'dayken istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifasını geri çektiğini açıkladı.

Hariri meclisteki bütün partilerle görüştükten sonra kararını duyurdu. Muhalefetle anlaştığı belirtilen Hariri, "Hükümet üyeleri bölgesel çatışmalardan uzak duracaklarını söyledi" açıklamasını yaptı. 

Lübnan hükümeti de istifasını geri çektiği için Hariri'ye teşekkür eden bir açıklama yayımladı. 

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım tarihinde Suudi Arabistan'dayken hayatının tehlikede olduğunu belirtip istifa etmişti. Hariri'nin istifasını Suudi Arabistan'da açıklaması nedeniyle Lübnan hükümeti Hariri'nin rehin tutulduğunu iddia etmişti. 

Riyad'dan Fransa'ya geçen Hariri daha sonra ülkesine döndü.

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