-LÜBNAN: 66 - LİTVANYA: 84 İZMİR (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Litvanya, Lübnan'ı 84-66 yendi. Her iki takımın da sayı bulmakta zorlandığı müsabakanın 5. dakikasını Litvanya 8-2 önde geçti. Lübnan, Fahed'in üst üste bulduğu sayılarla bitime 3 dakika kala 11-11 beraberliği yakaladı. Kalan bölümde eşitlik bozulmadı ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı. İkinci periyodu karşılıklı basketlerle başlayan iki ekip, 12. dakikayı 21-21 eşitlikle geçerken, daha sonra biraz daha etkili olan Litvanya, Gecevicius ve Kleiza'nın sayılarıyla yakaladığı 9-0'lık seriyle 17. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 36-25. Lübnan, son bölümde aradaki farkı 4 sayıya kadar indirse de (36-32) Litvanya devreyi 39-32 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda Kleiza, Andriuskevicius ve Macilius'un basketleriyle başlayan Litvanya 24. dakikada 11 sayılık farka ulaştı: 49-38. Fakhreddine'in sayılarıyla etkili olan ve aradaki farkı 5 sayıya kadar indiren (49-44) rakibi karşısında farkı tekrar açan Litvanya 3. periyodu 64-51 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan 4. periyodun son 5 dakikasına 72-56 önde giren Litvanya, bitime 2 dakika kala Seibutis ve Delininkaitis'in sayılarıyla aradaki farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 82-60. Litvanya müsabakadan da 84-66 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Litvanya (D) Grubu'nu yenilgisiz olarak lider tamamladı. Salon: Halkapınar Hakemler: Jorge Vazquez xxx (Porto Riko), Milivoje Jovcic xxx (Sırbistan), Jakub Zamojski xxx (Polonya) Lübnan: Vroman xx 15, Fahed xxx 19, Rustom x 2, Kanaan x, El Khatib xx 6, Abd El Nour xx 8, Mahmoud xx 5, Fakhreddine xx 11 Litvanya: Seibutis xx 17, Kalnietis xx 7, Macilius xx 3, Kleiza xx 10, Klimavicius xx 9, Pocius xx 4, Gecevicius xxx 16, Delininkaitis xx 11, Jankunas xx 3, Andriuskevicius xx 4 1. periyot: 16-16 Devre: 39-32 (Litvanya lehine) 3. periyot: 51-64