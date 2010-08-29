-LÜBNAN: 59 - FRANSA: 86 İZMİR (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Fransa, Lübnan'ı 86-59 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede 3. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Freije'nin sayılarıyla 16-11 öne geçen Lübnan karşısında toparlanan Fransa, bitime 10 saniye kala Gelabale'in 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 22-20 önde kapattı. İkinci periyoda hızlı başlayan ve rakibine sayı şansı tanımayan Fransa, 13. dakikada Mahinmi'nin basketiyle aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 30-20. Koffi'nin sayılarıyla 16. dakikada 16 sayılık farka (38-22) ulaşan Fransa, devreyi 42-28 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 23. dakikada Batum'un basket faulden bulduğu sayılarla farkı 17 sayıya çıkaran (47-30) Fransa karşısında Lübnan'ın rakibini yakalama çabaları sonuç vermedi. Periyodun son dakikasında 20 sayılık (63-43) farka ulaşan Fransa, periyodu da 63-47 önde bitirdi. Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Fransa, aradaki farkı korudu ve müsabakadan 86-59 galip ayrıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Anthony Jordan xxx (ABD), Milivoje Jovcic xxx (Sırbistan), Michael Aylen xxx (Avusturalya) Lübnan: Vroman xxx 19, Fahed xx 4, Rustom xx 4, Freije xx 11, El Khatib xx 12, Abd El Nour x 2, Mahmoud x 2, Kanaan x, Reda x 5 Fransa: Batum xx 7, Pietrus xx, De Colo xxx 14, Diaw xx 2, Traore xx 6, Albicy xx, Koffi xxx 17, Mahinmi xxx 14, Bokolo xx 3, Gelabale xxx 18, Albicy xx, Causeur xx, Jackson xx 5 1. periyot: 20-22 Devre: 42-28 (Fransa lehine) 3. periyot: 47-63 5 faulle çıkan: 32.32 Traore (Fransa)