T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

LPG'ye tarihi zam yapıldı

Otogaz (LPG) satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede ortalama 29 ile 31 kuruş arasında zam yapıldı

03 Aralık 2013 13:05

Otogaza (LPG) bugünden geçerli olmak üzere litrede 29 ile 31 kuruş arasında zam yapıldı. Yüzde 11 oranındaki zam, LPG fiyatlarına şimdiye kadar yapılan en yüksek zam oldu.

Otogaz (LPG) satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede ortalama 29 ile 31 kuruş arasında zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı Ankara'da 3,13 ile 3,19 lira, İstanbul'da 3,12-3,14 lira, İzmir'de ise 3,10 ile 3,13 lira arasında satılmaya başlandı.

Otogaz ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

ETİKETLER

lpgzamotogazfiyat artışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24