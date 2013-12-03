LPG'ye tarihi zam yapıldı

Otogaza (LPG) bugünden geçerli olmak üzere litrede 29 ile 31 kuruş arasında zam yapıldı. Yüzde 11 oranındaki zam, LPG fiyatlarına şimdiye kadar yapılan en yüksek zam oldu.

Otogaz (LPG) satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede ortalama 29 ile 31 kuruş arasında zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı Ankara'da 3,13 ile 3,19 lira, İstanbul'da 3,12-3,14 lira, İzmir'de ise 3,10 ile 3,13 lira arasında satılmaya başlandı.

Otogaz ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.