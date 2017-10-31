LPG'li otomobil alev alev yandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde LPG\'li otomobil, akaryakıt istasyonu yakınında bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulucami Mahallesi Kütahya Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonu yanında meydana gelen olayda, Yunus Öztürk yönetimindeki 43 US 981 plakalı LPG\'li otomobil trafik ışıklarında durduğu sırada aniden alev aldı. Öztürk, araçtan inerek cep telefonuyla itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Alevler kısa sürede otomobili kapladı ve araçtan 3-4 kez patlama sesi geldi. Alev topuna dönüşen otomobildeki yangın, kısa sürede olay yerine gelen Tavşanlı Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtirken araçta büyük hasar oluştu.



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