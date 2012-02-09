LPG'li araçlarda sızdırmazlık raporu zorunluluğu kaldırldı!

T24

Uygulama mevzuata aykırı



Denetim nasıl çalışıyordu





Geçmişten ders alınmalı



Güvenliğin yok olması anlamına geliyor



Özellikle eski araçlarda sıkıntı var





Merdivenaltı artacak



TMMOB’dan yapılan açıklamada, LPG’li araçlardan “Gaz Sızdırmalık Raporu” istenmemesinin facialara yol açabileceği iddia edildi.Bu kararla birlikte, LPG’li araçların denetlendiği piyasada disiplinin sona ereceği ve denetimden geçmeyen araçların trafikte birer hareketli bombaya dönüşeceği ifade edildi.TMMOB’nun sağlayan Periyodik Kontrollere esas LPG/CNG Sızdırmazlık Raporu’nun Türkiye’de 3.5 milyon aracın denetimini sağlıyordu.TMMOB’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu uygulama, alternatif LPG/CNG yakıtı kullanan araçların imalatı, tadilatı ve montajı (LPG’ye dönüşümü) ve periyodik kontrollerinin uluslararası–ulusal standartlara uygun olarak yapılmasını sağlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Araçların İmal Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik” hükümlerine açık bir aykırılık oluşturmaktadır” ifadesi kullanıldı.Yönetmelikte araçların yakıt sisteminin hangi standartlara göre LPG/CNG’li kullanıma dönüştürülebileceği, bu işlemlerin kimler tarafından yapılabileceği, dönüşümlerin ve kullanılacak ekipmanın denetimi, gaz sızdırmazlık testlerinin kimler tarafından yapılacağı, denetim ve test raporlarının nerelerde aranacağı ve bütün bu işlemlerle ilgili yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar açık bir şekilde tanımlanmış bulunuyordu.TMMOB, bu uygulama 2005 yılı öncesini akıllara getirdiğini o dönemde imalat-montaj ve kullanıma dair denetim ve kontrollerin yapılmaması, araçların LPG’ye dönüşüm tadilatında standart olmayan malzemelerin kullanılması, montajların standart dışılığı, periyodik ve etkin denetimlerin yapılmamasından kaynaklanan kazalar dolayısıyla önemli can ve mal kayıpları olduğunu da hatırlattı.LPG’li araçlarda gaz sızdırmazlık raporunun zorunlu evrak listesinden çıkartılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan LPG dönüşüm şirketi Gasitaly’ın Genel Müdürü Selat Metin de bu durumun büyük bir tehlike yaratacağını ifade etti. Selat Metin, “LPG’de güvenlik en önemli unsur. Gaz sızdırmazlık raporunun kaldırılması, güvenliğin yok olması anlamına gelir. Bu nedenle LPG’de denetimlerin mutlaka olması gerekiyor ” dedi.Metin, Türkiye’de LPG araç dönüşümünün yasal olarak 1995 yılından itibaren başladığını hatırlattı. Ancak LPG dönüşümlerinde belli güvenlik kriterlerinin oluşup, kontrolünün sağlanmasının, 2005’e kadar mümkün olmadığının altını çizen Metin şunları söyledi:"Türkiye’deki araçların yüzde 35’inde LPG var. Sektör, 1995-2005 arasında nizami olmayan yöntemlerle dönüşümü gerçekleştirilmiş otomobillerin kötü şöhretinin cezasını çekiyor. Yanan ya da patlayan tüplü araçlara bakarsanız, hepsinin güvensiz bir yöntemle LPG dönüşümlerinin yapıldığını görebilirsiniz” dedi.Bu genelgeyle birlikte ‘merdiven altı’ imalatın da yolu açılacağını belirten Metin, "Yıllardır LPG’li araçların kötü şöhretini bitirmeye çalışıyoruz. Ekipmanlarımızın güvenirliğini gösteriyoruz, hatta ekipman ve montaj işçiliği kalitesiyle benzinli araçlardan daha güvenli olduğunu iddia ediyoruz. Bu genelge bizim yıllar boyunca verdiğimiz çabayı da hiçe sayıyor. Merdiven altı üretimin artmasıyla LPG dönüşümlerinde kalite ve güvenlik önemsenmeyecek. Bunun sonucunda büyük tehlikeler meydana gelebilir" dedi.