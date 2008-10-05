LPG yüklü kamyon alev alev

Yeşilköy’de LPG tüpü yüklü bir kamyonda patlama oldu. Alınan ilk bilgilere göre, LPG tüpü yüklü bir kamyon, Yeşilköy Tren İstasyonu yakınındaki köprü altında alev aldı. Patlamaların da meydana gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.



Yangın nedeniyle Halkalı-Sirkeci banliyö tren seferlerinde aksama yaşanıyor. Sirkeci’den Halkalı yönüne hareket eden trenler, Zeytinburnu’ndan geri dönüyor. Halkalı’dan hareket eden trenlerin de seferlerini tamamlayamadıkları belirtildi.



Tankerdeki gazın yanarak bitmesi bekleniyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, LPG tankerindeki yangına müdahale edildiğini ve yangının kontrol altına olduğunu söyledi.



Karahan, "Tankerdeki yangın, çarpmadan dolayı oluşan kıvılcım nedeniyle başlıyor. Tanker tamamen dolu. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Tankerdeki gazın yanarak bitmesini bekliyoruz. Yangın bölgesine doğrudan müdahale etmiyoruz. Zira bu kez yangının daha çok büyüme ihtimali ortaya çıkar" dedi.



Bu arada,Yeşilköy Tren İstasyonuna yaklaşık 150 metre mesafede tren raylarının altından geçen alt geçitte yanmaya başlayan 34 UFC 66 plakalı LPG tankerine çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor. Polis ekipleri de herhangi bir patlama ihtimaline karşı bölgeyi güvenlik çemberine aldı.



'Büyük bir facia atlatıldı'



Görgü tanıklarından Murat Cebe, "evinde otururken bir trenin geçmesinden yaklaşık 5 dakika kadar sonra büyük bir patlama sesi duyduğunu" belirterek, "Dışarı çıktım, tanker yanıyordu. Daha sonra da 2 patlama daha oldu. Büyük bir facia atlatıldı" dedi.



Gül Göktepe ise "Önce çok yoğun bir patlama sesi duyduk. 5 dakika sonra ikinci patlama oldu. Daha sonra bir patlama daha oldu. İlk itfaiye ekibi 10 dakika kadar sonra geldi ve müdahale etmeye başladı. Sağlık görevlilerine de haber verdik. Tankerin şoförünü görmedik ama duyduğuma göre araçtan atlayıp uzaklaşmış. Çok ucuz atlatıldığını düşünüyorum" diye konuştu.





