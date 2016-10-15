Lozan'daki kritik Suriye zirvesi sona erdi

93 yıl önce Türkiye'nin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşmasının yapıldığı otelde, Türkiye'nin de içinde olduğu 6 ülke Suriye sorunu için toplandı.

Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Katar dışişleri bakanları ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katıldığı toplantı sona erdi.

Suriye'de çatışan tarafların ateşkese uyması için gerekli çalışmanın yürütülmesi ve krizin siyasi çözümünün yeniden başlatılması için ön koşulların oluşturulması hedeflenen toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkese rağmen IŞİD'le mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kesin çözüm için siyasi müzakerelerin başlamısı gerekiyor. Herkes bu konuda hemfikir. Rejim ve muhalefet çözüm vizyonunu paylaşmalı. Ateşkes tüm Suriye'ye yayılmalı.

DAEŞ'e karşı ilerlemeler deam ediyor. İnsani ayrdımların ulaşması için çatışmaların durdurulması gerekiyor. Terörist El Nusra Halep'ten derhal ayrılmalı görüşü var.

Ateşkeste uzlaşma sağlandı gibi bir şey beklenmiyordu zaten. Kesin sonuç çıkmadı ama insan, yardım konusunda görüş birliği var. Ateşkes mi önce olsun El Nusra mı önce terk etsin, bu konularda farklı görüşler oldu.



Ateşkesin sağlanması, insani yardımın ulaştırılması, siyasi çözüm konusunda vizyonumuzu paylaştık. Görüş birliği içinde olduğumuz konular var"

Görüş biriliği içinde olduğumuz konular var. Görüşmeler devam edecek. Kesin sonuç yok. Bazı konularda görüş birliği var.

Herşeyden önce yardım konvoylarının vurulmaması garantisini herkesin vermesi gerekiyor.

Biz toplantıda 15-20 dakikada bir insani yardım konvoylarının önemini vurguladık.

Lavrov: Temaslara devam edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lozan'daki Suriye toplantısında çeşitli ilginç teklifleri değerlendirdiklerini ve yakın gelecekte temaslara devam edileceğini söyledi.



Kerry: Toplantı yapıcı geçti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yapıcı geçtiğini söylediği toplantıyı 'beyin fırtınası' olarak nitelendirdi.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ateşkesin önünü açabilecek pek çok seçenek üzerinde mutabık kalındığını belirtti. Yapıcı geçtiğini söylediği ve 'beyin fırtınası seansı' olarak nitelediği toplantıdan anlaşma değil yeni fikirler ortaya çıktığını vurgulayan Kerry, tarafların pazartesi günü gelecek adımları konuşacağını aktardı. Ortaya atılan bazı fikirler sayesinde Suriye'yi barış sürecine götürebilecek bazı farklı yaklaşımlar şekillendiğinin altını çizen Kerry, buna karşın ülkedeki şiddeti durdurmak için somut bir eylem üzerinde uzlaşılamadığını vurguladı.



Toplantı öncesi kim ne dedi?

Rusya: Beklentimiz yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, toplantıda özel bir beklentileri olmadığını açıkladı.

İnterfax'a konuşan Lavrov, Lozan toplantısı öncesinde Batılı ortaklarından henüz karşı adımlar görmediklerini belirtirken, Rusya'nın Suriye krizinin çözümü için yeni bir girişim başlatma niyeti olmadığını da vurguladı.

"İlk adım masaya tekrar oturmak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Suriye’deki mevcut açmazdan çıkmamız gerekiyor. Bunun ilk adımı pazarlık masasına tekrar oturmak. Umarım, Lozan ve Londra’da yapılacak görüşmeler gerçekten şiddete son verir, insani yardımı tekrar başlatır ve bu krizin çözümünde bir yol ortaya koyar." dedi. Bugün yapılacak toplantı öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı

ABD: İran'ı görmek isteriz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, Lozan’daki Suriye toplantısında İran’ı görmek istediklerini bildirdi.

Toplantıda Toner’a Lozan'da yapılacak Suriye zirvesine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in katılmayacağına yönelik haberler soruldu.

Toplantıya katılıp katılmama kararının davet edilen ülkeler tarafından verileceğini belirten Toner, henüz İran’ın katılmayacağına dair bir bilgileri olmadığını kaydetti.

Toner, “İran’ın orada olmasını isteriz, fakat katılacaklarını doğrulayıp doğrulamadıklarını bilmiyorum” diye konuştu.

İran katılacağını açıkladı

İlerleyen saatlerde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak Suriye görüşmelerine katılacağını bildirdi.

Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak ve Suriye'nin de aralarında olduğu bölgesel ve bölge dışı ülkelerin temsilcilerinin hazır bulunacağı Lozan'daki Suriye görüşmelerine katılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan resmi ajans IRNA, Zarif'in sabah saatlerinde Lozan'a hareket ettiğini duyurdu.