Lozan masasının altından enerji çıktı

Lozan’ın imzalandığı tarihi masayı Türkiye’ye göndererek jest yapan İsviçre ağzındaki baklayı çıkardı. İsviçre başta Nabucco olmak üzere enerji projelerinde işbirliği istiyor.



Soykırım tasarısını kabul eden İsviçre’nin, Türkiye için büyük önemi olan tarihi Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı masayı Türkiye’ye getirmesi ilgiyle karşılanmıştı. İsviçre’nin, Türkiye ile ilgili politikasının bir anda değişmesinin nedeni, İsviçre Konfederasyonu Ekonomi Bakanı Doris Leuthard’ın, hükümet üyeleri ile yaptığı görüşmelerde anlaşıldı.

Geçtiğimiz hafta Ankara ve İstanbul’da bir dizi görüşmelerde bulunan Leuthard ve beraberindeki heyetin, temaslarında özellikle Nabucco Projesi ve nükleer santral ihaleleri ile tarım alanında Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiği öğrenildi.



Görüşmelerde İsviçreli firmaların, özellikle enerji alanında Türkiye ile ortak projelere imza atmak istediği bildirildi.

Star gazetesinin haberine göre, Nabucco’nun dışında kalan İsviçre, Hazar ve İran gazı için yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede, İsviçre’nin önde gelen enerji firmalarından ENG, İran ile 25 yıllığına gaz alım anlaşması yaptı. ENG, gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı planlıyor. Ancak bu projenin hayata geçmesi için de Türkiye’nin onayına ihtiyacı var. Bu nedenle, İsviçre, sözde Ermeni soykırımı ve PKK nedeniyle bozulan ilişkileri yeniden tamir ederek, Türkiye ile ortak enerji projesi oluşturmayı planlıyor

