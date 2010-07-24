-LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN 87. YIL DÖNÜMÜ EDİRNE (A.A) - 24.07.2010 - Edirne'de, Lozan Antlaşması'nın 87. yıl dönümünde, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün büstü törenle açıldı. Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi'nde, Lozan Antlaşması'nın 87. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Lozan Anıtı'nın da bulunduğu alanda düzenlenen törende, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran, Trakya Üniversitesi ile Edirne Belediyesinin öncülüğünde 1998 yapılan Lozan Anıtı hakkında bilgi verdi. Lozan Anıtı'nın, Lozan Barış Antlaşması ve Karaağaç'ın bu antlaşmayla kazınımı anısına yapıldığını belirten Prof. Dr. Duran, anıtın, 19 Temmuz 1998 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından ziyarete açıldığını söyledi. Lozan Anıtı'nın üç yüksek sütundan oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Duran, şöyle dedi: ''Birincisinin yüksekliği 36.45 metredir ve Anadolu'yu sembolize eder. İkincisi 31.95 metredir ve Trakya'yı simgelemektedir. Üçüncüsü ise 17.45 metre uzunluğu ile Karaağaç'ın simgesidir. Beton çember, birliği, genç kız figürü, estetik, zerafet ve hukuku, kızın elindeki güvercin barış ve demokrasiyi, diğer elindeki belge de Lozan Antlaşmasını sembolize eder. Bir eksiğimiz vardı. Hep hayalimde vardı, diğer projeler gibi. İsmet İnönü'nün yerinin bu Lozan Anıtı'nın yanı, daha doğrusu Lozan'ın kalbi olduğuna inanmaktayım. Üniversitem de böyle olduğuna inanıyor. Şimdi burada, Milli Şefin, İsmet İnönü'nün açılışını yapacağız.'' -LOZAN'DAN GÜNÜMÜZE YANSIMALAR- TÜ Eğitim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sabri Sannav da ''Lozan'dan Günümüze Yansımalar'' başlığı altında düzenlenen konferansta, ''Lozan, Türk diplomasisinin baş eseridir'' dedi. Lozan Antlaşması'nı incelemeden, değerlendirmeden Türk Dış Politikası hakkında sağlıklı bir fikir sahibi olmanın mümkün olamayacağını savunan Sannav, şöyle devam etti: ''Osmanlı İmparatorluğu'nun son iki yüz yılında yaşanan yenilgilerden, dış baskılara boyun eğmelerden, aşağılanmalardan ve dünyaya Avrupa'nın hasta adamı olarak takdim edilme durumuna düşmekten sonra, Lozan Antlaşması Türk dış politikası açısından şahlanış, bir diriliş, bir öz güven kazanma abidesi olmuştur. Lozan'a giderken Türkiye, temel çıkarlarına saygı gösterilmediği takdirde yeni bir savaşı göze almaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur. Lozan, Türk milletinin dünya milletleri arasında eşit haklara sahip bir üyesi olup olmayacağını tayin eden bir sınav niteliğinde olmuştur. Lozan, bir diplomatik zaferdir. Ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğunu tarafsız yabancı gözlemciler de kabul ederler.'' Konferansın ve konuşmaların ardından, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün büstü, İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak tarafından açıldı.