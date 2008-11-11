Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masa Türkiye'de

İsviçre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masayı hediye etti.



Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Pascal Couchepin ile Türkiye ve İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 80. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Diplomatik ilişkilerin 80. yılının kutlanmasının İsviçre'nin iki ülke işbirliğine ve ilişkilerine verdiği önemi gösterdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, Couchepin'in Türkiye ziyaretinin de bunun kanıtını olduğunu ifade etti.



“Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkiler önemli, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tarihi anıları İsviçre'de gerçekleşti. Lozan bunların başında geliyor” diyen Cumhurbaşkanı Gül, Montrö Sözleşmesi'nin de İsviçre'de imzalandığını hatırlattı. Geçmişte bu kadar sağlam ilişkilerin olduğu bir ülkeyle bugün de sağlam ve ayrıcalıklı ilişkiler kurulmasının doğru olduğunu belirten Gül, her iki ülkenin de bunu hak ettiğini kaydetti.



İsviçre Konfederasyonu Başkanı Couchepin'in ziyaretinin 80 yıllık ilişkilerde devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, “İnanıyorum ki bu ziyaret Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa olacaktır” dedi.



Anlamlı hediye



Cumhurbaşkanı Gül, İsviçre'nin Lozan kentinde 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masayı Türkiye'ye getirerek, hediye ettikleri için de Couchepin'e teşekkür etti. Gül, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sahne olan bir masa. Bizim için manevi değeri tabii ki büyük olan bir anı. Tabii ki bu, Türkiye'de depoda durmayacak, Türkiye'de en güzel şekilde sergilenecek” diye konuştu.



Türkiye'yi İsmet Paşa temsil etmişti



Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya Özgürlük Ülkesi temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır.



Lozan Antlaşması'nin yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Barış Konferansı üyelerinin rolü büyüktür.









