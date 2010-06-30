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Spor

Löw'ün kupadaki favorisi Arjantin

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası'nın favorisinin Arjantin olduğunu söyledi.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - İngiltere'yi 4-1'lik tarihih skorla mağlup ederek hem Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan hem de 1966'daki rövanşı alan Almanya'nın teknik direktörü Löw, kupadaki favorsinin Arjantin olduğunu açıkladı.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, Dünya Kupası'nın favorisinin Arjantin olduğunu söyledi.

Çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile karşılaşacak Almanya'nın çalıştırıcısı Löw, Arjantin'in kupanın favorisi olduğunu, ancak Lionel Messi'yi ''takımdaki tek iyi futbolcu'' olarak görmenin yanlış olacağını belirtti.

Löw, güçlü birçok yönü olan Arjantin'in, bazı alanlarda ise savunmasız olduğunu kaydetti.


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