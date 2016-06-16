Löw: Herkesten özür dilerim, bunun tekrarlanmaması için çalışacağım

Almanya teknik direktörü Joachim Löw, Ukrayna maçında elini pantolunun içine sokup ardında da kokladığı görüntüler ile ilgili olarak "Herkesten özür dilerim. Bunun tekrarlanmaması için çalışacağım" dedi. Görüntüleri izlediğini belirten Löw "Fazla adrenalinle dolduğunuz zaman bazen ne yaptığınızı bilemiyorsunuz.

CNN Türk'ün haberine göre, EURO 2016'daki ilk maçında Ukrayna'yı 2-0 yenen Almanya, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparken gecenin en çok konuşulan ismi Löw olmuştu. Maç oynanırken elini pantolonunun içine sokan ve koklayan tecrübeli teknik adam, söz konusu görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Löw, "Fazla adrenalinle dolduğunuz zaman bazen ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. Görüntüleri izledim ve bunun tekrarlanmaması için çalışacağım. Herkesten özür dilerim" dedi.