Löw 2020’ye kadar Alman milli takımında

Alman Futbol Federasyonu'nun Frankfurt'taki binasında düzenlenen basın toplantısında Joachim Löw'ün milli takımla olan sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

Daha önce 2018'e kadar olan sözleşmesini iki yıl daha uzatan başarılı teknik adam, böylece Brezilya'da kazanılan Dünya Şampiyonluğu unvanını 2018'de Rusya'da korumak ve üç kez kaçan Avrupa Şampiyonluğu'nu bu kez kazanmak için planlama yapabilecek.

56 yaşındaki Löw basın toplantısındaki konuşmasında, "Alman Futbol Federasyonu'nun bana sınırsız güvenini hissediyorum. Kalp ile beyin aynı anda ‘evet' diyorsa fazla düşünmeye gerek yok” dedi. Löw ile güvene dayalı ve başarılı bir işbirliğine vurgu yapan Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ise, "Federasyon olarak milli takım için ondan daha iyi bir teknik direktör tasavvur edemeyiz” şeklinde konuştu.

Öncelikli hedef Rusya 2018

Joachim Löw, basın toplantısından kısa süre önce kendisini 2020'ye kadar milli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Löw'ün öncelikli hedefi 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Şampiyonası finallerine katılıp, 2014'te Brezilya'da elde edilen şampiyonluğu yinelemek.

Löw "Hepimiz Rusya'da, Brezilya'daki başarıyı pekiştirmek istiyoruz. Takımı ve oyuncuları geliştirmek ve onları en üst düzeye çıkarmak bana kupa kazanmak kadar keyif veriyor. Şu anda bizim için en önemli olan şey, grup birincisi olarak Rusya'daki finallere gidebilmek” diye konuştu.

2004'te Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak Alman milli takımında görev yapmaya başlayan Joachim Löw, 2006'da Klinsmann'ın görevi bırakmasıyla teknik direkörlük görevini üstlendi.

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DW/dpa/sid, UÇ,BK