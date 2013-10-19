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Spor

Löw 2016'ya kadar Almanya'nın başında

Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün sözleşmesi 2016 yılına kadar uzatıldı

19 Ekim 2013 15:50

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, federasyonla olan sözleşmesi 2016 yılına kadar uzatıldı. Yardımcı antrenör Hansi Flick de 1 Eylül 2014’ten itibaren Sportif Direktörlük görevine getirildi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Wolfgang Niersbach, Frankfurt'taki federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Löw'ün sözleşmesini 2016 Avrupa Şampiyonası'na kadar uzattıklarını açıkladı.

Federasyon, Löw ile 2014 Brezilya dünya kupası finalleri sonrası da işbirliğini devam ettirme konusunda anlaştı. Görevi 12 Temmuz 2006’da Jürgen Klinsmann’dan devralan tecrübeli teknik adam 2016’da Fransa’da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da takımın başında olacak.

Alman Futbol Federasyonu, milli takımlar menajeri Oliver Bierhoff ve kaleci antrenörü Adreas Köpke’nin sözleşmelerini de ikişer yıl uzattı. Löw’ün yardımcılığını yapan Hans-Dieter Flick ise Brezilya’daki Dünya Şampiyonası sonrası üstleneceği Sportif Direktörlük görevi için beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Milli takımla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 53 yaşındaki Löw “Federasyon'un bize duyduğu güven ve son yıllarda sağladığı harika çalışma ortamı için gerek kendi adıma, gerekse ekibim adına çok teşekkür ederim. Yolun sonunda değiliz, hep birlikte ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var” diye konuştu.

 

Federasyon Başkanı’ndan Löw’e övgü

 

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach, Löw ve ekibini överek “2006’daki Dünya Kupası'ndan bu yana milli takım her Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda en iyi dört takım arasında yer aldı. Son olarak Brezilya’daki Dünya Kupası elemelerinde de yeterli bir performans sergiledi. Onun sayesinde Alman milli takımı dinamik, ofansif ve heyecan verici futbolun elçisi oldu. Bunu, Löw ve ekibinin sportif başarısına borçluyuz. Löw, Hansi Flick, Andreas Köpke ve Oliver Bierhoff’a tam güvenimiz var. Sözleşmelerini uzatarak bu güveni göstermiş olduk” dedi.

Löw’ün sözleşmesinin ayrıntılarına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Hansi Flick’in yerine kimin yardımcı antrenörlük görevine getirileceğine ise 2014’teki Dünya Kupası'ndan sonra karar verileceği öğrenildi.

 

Deutsche Welle Türkçe

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