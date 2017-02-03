Louvre Müzesi'ndeki askere bıçakla saldıran kişi vuruldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde nöbet tutan askerlere bıçakla saldıran bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Bıçaklı kişinin yaralı olarak gözaltına alındığı belirtildi.

NTV'nin haberine göre başka bir kaynak ise, Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nin altkasında bulunan dükkâna sırt çantalı birinin girmeye çalıştığı iddia edildi.



Olay sonrası güvenlik önlemi alan polis bölgedeki insanları tahliye etti



Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "ciddi" olmadığını belirtti.

Olay sonrası bölgedeki bir Twitter kullanıcısı sosyal medyadan tahliye sonrasına ait bu görüntüyü paylaştı: