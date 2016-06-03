Sel tehlikesi Louvre Müzesi'ni kapattırdı

Seine Nehri’nin taşma tehlikesi karşısında, dünyanın en büyük sanat müzelerinden ikisi, Louvre ve Musée d’Orsay, paha biçilmez sanat koleksiyonlarını korumak amacıyla kapılarını kapattı.

kulturservisi.com'un haberine göre; Louvre Müzesi, değerli sanat yapıtlarının güvenli bir yere taşınabilmesi için şimdilik bir hafta kapalı kalacak. Özellikle müzenin yeraltındaki depolarında bulunan tablolar ve heykellerin boşatılacağı öğrenildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da yaklaştığı bugünlerde Paris’i sellerin götürmesi ve taşkınların meydana gelmesi büyük kaygı uyandırmıştı. Paris’in doğusu ve güneyindeki pek çok kasaba uzun yıllardır görülmemiş sel baskınları yaşarken, Seine Nehri de dün 5 metrelik ilk alarm seviyesinin üstüne çıkmıştı.

Acil durum planlarına göre, Louvre Müzesi’nin depolarındaki yapıtları taşıması için 72 saatinin, Orsay Müzesi’nin de 96 saatinin bulunduğu belirtildi.

Louvre Müzesi yetkilileri geçen Mart ayında depolardaki İslam eserlerini bir günde boşaltmışlardı.