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Dünya

Louvre Müzesi, dün yaşanan saldırı girişiminin ardından yeniden ziyarete açıldı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde nöbet tutan askerlere bıçakla saldıran bir kişi vurularak etkisiz hale getirilmişti

04 Şubat 2017 23:24

Cuma günü düzenlenen palalı saldırının ardından geçici olarak kapatılan Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Müzenin açılması kararının ardından yerli ve yabancı turistler giriş kapılarına akın ederken, yerleşke çevresinde ve bölgede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı gözlemlendi.

Marta Montilla isimli İspanyol ziyaretçi, şöyle konuştu:

“Korkmuyorum. Hatta bu kadar silahlı polisi nadiren görüyor olsam da kendimi iyi hissediyorum. Durumdan rahatsız olmadım”

Filipinlerden gelen turistlerse müzenin açıldığından tam buradayken haberdar olmuş:

“Müzenin açılacağı haberini tam bu civardayken öğrendik. Bir anda kendi kendimize ‘bu gerçek mi?’ diye sorduk. Doğrusu gergindim. Çünkü bu, bizim buradaki ilk tatilimiz. Elbette olumsuz bir şey olmasını istemiyorduk. Haliyle güvenlik önlemleri alıyoruz”

Elindeki kırk santimetre uzunluğundaki pala ile müzeye girmeye çalışan ve bu sırada bir askere de saldıran şahıs, açılan ateş ile yaralanmış ardından hastaneye kaldırılmıştı.

29 yaşında ve Mısır vatandaşı olduğu belirlenen saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken Paris Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, şahsın durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

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