Louisiana'da rahip, kilisede iki kadınla porno çekerken yakalandı

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ABD'nin Louisiana eyaletinin Pearl River kentinde bulunan Saints Peter ve Paul Katolik Kilisesi'nin rahibi, kilisenin içinde iki kadınla seks yaparken yakalandı.

Nola.com'un aktardığına göre 30 Eylül'de meydana gelen durumu kilisenin yanından geçerken sahne ışıklarının geç saatte hâlâ yanıyor olduğunu gören bir vatandaş fark etti.

İçeriye bakan vatandaş, rahibin kilisenin apsisinde yarı çıplak iki kadınla seks yaptığını gördü. Rahibin, birlikteliklerini bir tripod üzerinde duran cep telefonuyla da kaydettiği belirtildi.

Görgü tanığı ihbarda bulunduktan kısa süre sonra kiliseye polis geldi. Cep telefonundaki kaydı izleyen polisler Rahip Travis Clark'ı "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kayıtlara göre rahibin birlikte olduğu kadınlardan Mindy Dixon, bir porno film oyuncusu. Dixon'ın 29 Eylül'de Twitter'dan "Başka bir sahibe ile buluşup Tanrı'nın evini kirletmek için New Orleans'a gidiyorum" yazdığı görülüyor.

Dixon ve görüntülerdeki diğer kadın olan 23 yaşındaki Melissa Cheng de benzer suçlamalarla gözaltına alındı.