Louis Vuitton'un yeni yüzü Madonna

Geçtiğimiz günlerde Louis Vuitton 2009 yaz reklam kampanyası için anlaşan Madonna geceye Louis Vuitton 2009 yaz koleksiyonundan bu elbiseyi tercih etmiş. Madonna’nın Louis Vuitton reklamları için 10 milyon dolar alacağı söyleniyor. Geçtiğimiz yaz Victoria Beckham’ı poşetlerin içerisine sokan Marc Jacobs, Madonna için de değişik şeyler düşünüyordur.