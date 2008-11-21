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Yaşam

Louis Vuitton'un yeni yüzü Madonna

Madonna Louis Vuitton reklamlarına, UNICEF kampanyası “Tattoo Heart” için yapılan gecede giydiği kıyafetle başladı

21 Kasım 2008 02:00

Madonna Louis Vuitton reklamlarına Gucci’nin UNICEF kampanyası “Tattoo Heart” için yapılan gecede giydiği kıyafetle başladı ve herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Popun kraliçesi Madonna - FOTOGALERİ
Popun asi kraliçesi - VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Louis Vuitton 2009 yaz reklam kampanyası için anlaşan Madonna geceye Louis Vuitton 2009 yaz koleksiyonundan bu elbiseyi tercih etmiş. Madonna’nın Louis Vuitton reklamları için 10 milyon dolar alacağı söyleniyor. Geçtiğimiz yaz Victoria Beckham’ı poşetlerin içerisine sokan Marc Jacobs, Madonna için de değişik şeyler düşünüyordur.

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