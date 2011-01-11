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Dünya

LOUGHNER İLK KEZ MAHKEME ÖNÜNDE ÇIKTI WASHINGTON (A.A)

11 Ocak 2011 09:37

-LOUGHNER İLK KEZ MAHKEME ÖNÜNDE ÇIKTI WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - ABD'nin Arizona eyaletinde Kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın başından vurulduğu saldırının zanlısı Jared Lee Loughner, ilk kez mahkeme önüne çıktı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Phoenix kentindeki mahkemeye saçları traş edilmiş ve elleri kelepçeli olarak gelen Loughner, herhangi bir açıklama yapmadı, haklarını, hakkındaki suçlamaları ve ömür boyu hapis ve ölüm cezası da dahil olmak üzere alabileceği cezaları tek tek okuyan yargıcın bunları anlayıp anlamadığı sorularına, sadece "evet" cevabı vermekle yetindi. CNN televizyonunun haberinde, Loughner'in, duruşma sırasında etrafına hiç bakmadığı, gözlerini sadece tavana, yargıca ve önüne odakladığı, sakin ve kendine güvenen bir izlenim bıraktığı gözlemlerine yer verildi. Duruşmanın sadece 15 dakika kadar sürdüğü, içeride Loughner'in ailesi ya da arkadaş çevresinden kimsenin bulunmadığı, sadece gazeteciler, mahkeme personeli ve güvenlik görevlilerinin olduğu ifade edildi. Duruşmada Loughner'ın avukatlığını, 1995 yılında bir kamu binasını havaya uçurarak, 168 kişinin ölümüne neden olan "Oklahoma bombacısı" Timothy McVeigh, El Kaide üyesi Zekeriya Musavi ve 20 yıla yakın süre boyunca gönderdiği bombalı paketlerle 3 kişinin ölümüne, 23 kişinin yaralanmasına neden olan "bombacı profesör" lakaplı Ted Kaczynski gibi isimlerin de geçmişte avukatlığını yapan Judy Clarke üstlendi. Loughner'in ön duruşması, 24 Ocakta yapılacak.

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