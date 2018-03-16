Lotodan kazandığı 19 milyonu 20 yılda harcadı, banka soymaya kalktı, 80 yıl hapse mahkûm edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 20 yıl önce şans oyunundan 19 milyon dolar kazandı. 35 yaşında milyoner olan James Hayes, 20 yılın ardından parasızlık banka soymaya kalktı. Mahkeme 80 yıl hapsini hükmetti.

Loto milyonerinin bankaya girip "Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım" yazılı kağıdı kasiyere uzatarak soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi. Hayes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bir garajda tek başına yaşadığı öğrenildi. Hayes yıllar önce verdiği röportajda, "Parayı çarçur etmeyeceğim" demişti.

"Zaten çok mutluydum"

20 yıl önce 19 milyon dolar ödül kazandığında, Los Angeles Times gazetesine röportaj veren Hayes hayallerini anlatmıştı. İkramiye öncesi yaşamını anlatan Hayes, "Zaten çok mutluydum bu sadece eksikleri giderecek" açıklamasında bulunmuştu. Kazandığı parayla ailesine ev alacağını ve eşiyle mutlu bir hayat yaşayacaklarını anlatan Hayes'in karısıyla da ayrıldığı ifade edildi.