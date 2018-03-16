T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lotodan kazandığı 19 milyonu 20 yılda harcadı, banka soymaya kalktı, 80 yıl hapse mahkûm edildi

"Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım"

16 Mart 2018 18:14

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 20 yıl önce şans oyunundan 19 milyon dolar kazandı. 35 yaşında milyoner olan James Hayes, 20 yılın ardından parasızlık banka soymaya kalktı. Mahkeme 80 yıl hapsini hükmetti.

Loto milyonerinin bankaya girip "Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım" yazılı kağıdı kasiyere uzatarak soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi. Hayes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bir garajda tek başına yaşadığı öğrenildi. Hayes yıllar önce verdiği röportajda, "Parayı çarçur etmeyeceğim" demişti.

"Zaten çok mutluydum"

20 yıl önce 19 milyon dolar ödül kazandığında, Los Angeles Times gazetesine röportaj veren Hayes hayallerini anlatmıştı. İkramiye öncesi yaşamını anlatan Hayes, "Zaten çok mutluydum bu sadece eksikleri giderecek" açıklamasında bulunmuştu. Kazandığı parayla ailesine ev alacağını ve eşiyle mutlu bir hayat yaşayacaklarını anlatan Hayes'in karısıyla da ayrıldığı ifade edildi.

ETİKETLER

hapishanehaberloto19 milyonbanka soygunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24