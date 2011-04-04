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Dünya

LOTODAN 24,8 MİLYON AVRO KAZANDI BERLİN (A.A)

04 Nisan 2011 15:51

-LOTODAN 24,8 MİLYON AVRO KAZANDI BERLİN (A.A) - 04.04.2011 - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir kişinin, lotodan 24,8 milyon avro ikramiye kazandığı bildirildi. Loto idaresi sözcüsü Klaus Sattler, talihlinin cumartesi günü yapılan çekilişte, belirlenen 6 rakamı ve ''süper rakamı'' tek başına bildiğini belirtti. Sattlar, ikramiyenin Baden-Württemberg eyaletinde kazanılan en yüksek ikramiye olduğuna dikkati çekti. Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletinden iki kişinin de 6 rakamı doğru bildiği, bu iki talihlininse 1,4 milyon avro kazandığı kaydedildi. Almanya'da lotoda en yüksek ikramiyeyi şubat ayından bu yana kimsenin kazanamadığı belirtildi.

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