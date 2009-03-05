Loto ikramiyesi 31 milyon lira

En fazla 25 milyon lira ödül dağıtıldı



En şanslı numaralar

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadığı için 22 milyon 639 bin lira tutarındaki büyük ikramiye devretti.Süper Loto 6/54'ün bugün yapılacak çekilişinde 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 31 milyon lirayı bulması bekleniyor.Milli Piyango İdaresi, bugüne kadar şans oyunlarında büyük ikramiye olarak en fazla 25 milyon lira dağıttı. 2007 ve 2008 yıllarının yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan bu tutar, her iki çekilişte de çeyrek bilete isabet etti ve 4'e bölündü.İdare, oynattığı talih oyunlarında 1 kişiye en fazla parayı ise yine Süper Loto'da verdi. 32. hafta çekilişinde, 11 haftalık devirin ardından 6'yı tek başına tutturan talihliye 14 milyon 108 bin 530 lira ikramiye ödendi.İkramiye rakamını 31 milyondan 30 milyona yuvarlayacak olursak, 30 milyon liranın Hazine kâğıtlarında değerlendirilmesi halinde, son ihalede oluşan faizlere göre yıllık getirisi 4 milyon 350 bin 70 lira olacak. Günlük faiz geliri de 11 bin 918 lirayı bulacak.30 milyon lira ile tanesi 200 bin liradan 150 adet daire edinilebilecek. Aynı şekilde 88 bin 496 cumhuriyet altını alınabilecek.Bu arada, Süper Loto'nun son 1 yıldaki çekilişlerinde en şanslı numara 17 olarak belirlendi. Bu rakam, Süper Loto'nun 12 ayrı çekilişinde de ikramiye numaraları arasında yer aldı.Bunu ''9, 28, 37, 41 ve 47'' takip etti. Bu 5 numara da son bir yıldaki çekilişlerde 9 kez kürelerden çıktı. 32, 43, 50 ve 54 numaraları ise değişik tarihlerdeki 8 çekilişte Süper Lotoculara şans dağıttı.