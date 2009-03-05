T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Loto ikramiyesi 31 milyon lira

Süper Loto'da 6 bilenlere verilecek büyük ikramiye tutarı 31 milyon TL'ye gidiyor. Çekiliş bu akşam yapılacak.

05 Mart 2009 02:00

Süper Loto'da 6 bilenlere verilecek büyük ikramiye tutarının 31 milyon lirayı bulması  bekleniyor.

En fazla 8 hafta devredecek

Milli Piyango talihlisi memur olmak istiyor

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadığı için 22 milyon 639 bin lira tutarındaki büyük ikramiye devretti.

Süper Loto 6/54'ün bugün yapılacak çekilişinde 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 31 milyon lirayı bulması bekleniyor.

En fazla 25 milyon lira ödül dağıtıldı

Milli Piyango İdaresi, bugüne kadar şans oyunlarında büyük ikramiye olarak en fazla 25 milyon lira dağıttı. 2007 ve 2008 yıllarının yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan bu tutar, her iki çekilişte de çeyrek bilete isabet etti ve 4'e bölündü.

İdare, oynattığı talih oyunlarında 1 kişiye en fazla parayı ise yine Süper Loto'da verdi. 32. hafta çekilişinde, 11 haftalık devirin ardından 6'yı tek başına tutturan talihliye 14 milyon 108 bin 530 lira ikramiye ödendi. 

İkramiye rakamını 31 milyondan 30 milyona yuvarlayacak olursak, 30 milyon liranın Hazine kâğıtlarında değerlendirilmesi halinde, son ihalede oluşan faizlere göre yıllık getirisi 4 milyon 350 bin 70 lira olacak. Günlük faiz geliri de 11 bin 918 lirayı bulacak.

30 milyon lira ile tanesi 200 bin liradan 150 adet daire edinilebilecek. Aynı şekilde 88 bin 496 cumhuriyet altını alınabilecek.

En şanslı numaralar

Bu arada, Süper Loto'nun son 1 yıldaki çekilişlerinde en şanslı numara 17 olarak belirlendi. Bu rakam, Süper Loto'nun 12 ayrı çekilişinde de ikramiye numaraları arasında yer aldı.

Bunu ''9, 28, 37, 41 ve 47'' takip etti. Bu 5 numara da son bir yıldaki çekilişlerde 9 kez kürelerden çıktı. 32, 43, 50 ve 54 numaraları ise değişik tarihlerdeki 8 çekilişte Süper Lotoculara şans dağıttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24