Lost’un yıldızı, kadın şoföre saldırdı

T24

'Lost'la ünlenen ve son olarak James Patterson'ın 'I,Alex Cross' isimli romanından sinemaya uyarlanan 'Cleveland' filminde rol alan Matthew Fox, davetli olmadığı halde binmek istediği parti otobüsünün kadın şoförüne saldırdığı iddiasıyla Pazar günü gözaltına alındı.Cleveland’da bir barın önünde duran parti otobüsüne, davetli olmadığı halde binmek istediği öne sürülen Fox'un, kendisine engel olmak isteyen 29 yaşındaki Heather Bormann’ın önce karnına ardından da göğsüne vurduğu bildirildi.Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan 45 yaşındaki aktör, birkaç saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı, ancak soruşturma devam ediyor.