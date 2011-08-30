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Dünya

Lost’un yıldızı, kadın şoföre saldırdı

Lost dizisinin Jack’i olarak tanıdığımız ünlü aktör Matthew Fox, pazar günü gözaltına alındı...

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Lost dizisinin Jack’i olarak tanıdığımız ünlü aktör Matthew Fox, pazar günü gözaltına alındı.

'Lost'la ünlenen ve son olarak James Patterson'ın 'I,Alex Cross' isimli romanından sinemaya uyarlanan 'Cleveland' filminde rol alan Matthew Fox, davetli olmadığı halde binmek istediği parti otobüsünün kadın şoförüne saldırdığı iddiasıyla Pazar günü gözaltına alındı. 

Lost’un yıldızı, kadın şoföre saldırdıCleveland’da bir barın önünde duran parti otobüsüne, davetli olmadığı halde binmek istediği öne sürülen Fox'un, kendisine engel olmak isteyen 29 yaşındaki Heather Bormann’ın önce karnına ardından da göğsüne vurduğu bildirildi. 

Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan 45 yaşındaki aktör, birkaç saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı, ancak soruşturma devam ediyor. 

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