LÖSEV'den yardım eli

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yüzde 85'i dar gelirli, yüzde 11'i hiçbir gelire ve sosyal güvenceye sahip olmayan lösemi hastası çocukların ailelerini ziyaret ederek, sorunlarına çözüm arıyor.



LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce 30 çocuğa hizmet veren vakıf, şu anda Türkiye genelinde 5 binden fazla lösemi hastası çocuğa ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine düzenli olarak ulaşarak, yardımda bulundu.



Lösemili çocukların ailelerine sahip çıkarak verdiği hizmetlerle ailelerin zorlu yaşam mücadelesinde fark yaratmaya çalışan LÖSEV, sosyal hizmet çalışanlarıyla Türkiye'nin farklı kentlerini gezerek, lösemili çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmeye çalışıyor.



Daha önce İzmir ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu birçok kenti ziyaret eden LÖSEV gönüllüleri, yarından itibaren iki gün boyunca hayırseverlerin bağışlarıyla satın alınan gıda, giyim, yakacak ve kırtasiye gibi yardım malzemelerini Şanlıurfa'da ailelere ulaştıracak.



LÖSEV gönüllüleri ayrıca Şanlıurfa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve sosyal hizmetler il müdürlüklerinden yetkililerle de görüşerek, ailelerin sorunlarına çözüm bulunması için çaba sarf edecek.

