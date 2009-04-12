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Yaşam

LÖSEV gönüllüleri sağlıklı yaşam için yürüdü

LÖSEV gönüllüleri, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekmek amacıyla Eymir Gölü çevresinde yürüdü.

12 Nisan 2009 03:00

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekmek amacıyla Eymir Gölü çevresinde yürüdü.

"Sağlıklı Yaşam Günü" etkinlikleri kapsamında, "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" adı verilen etkinliğe, lösemi hastalığını yenmiş gençler de eşlik etti.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada lösemi gibi kanser hastalığının da arttığına dikkati çekerek, bu duruma çevresel faktörlerin yanı sıra hareketsizliğin de neden olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşamın önemine işaret eden Ünver, insanların dengeli beslenerek ve spor yaparak sağlıklı yaşayabileceğini ifade etti.

Ünver, düzenledikleri yürüyüşle sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekmek istediklerini anlatarak, "Sağlıklı yaşam için her şeyden önce çaba harcamak, oturduğumuz koltuklardan kalkmak gerek" dedi.

Yüzme, futbol ve masa tenisi dallarında altın madalyaları bulunan lösemiyi yenmiş gençler de lösemi gibi hastalıkların tedavisinde, moralin önemli bir yeri olduğuna işaret etti.

Tedavilerinin ardından spor yapmalarının kendilerini motive ettiğini anlatan gençler, akranlarına sağlıklı beslenme ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

(AA)

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