LÖSEV-Deniz Feneri başkanına yakalama emri kalktı

T24 - Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, "kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı.





Hakkında yakalama emri düzenlenen 6 kişinin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme; LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile Ali Aygüler, Vahdettin Yılmaz ve Mustafa Sevilmiş hakkındaki yakalama emirlerinin iadesine karar verdi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz, operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemenin serbest bıraktığı 11 kişinin "tutuklanmaları amacıyla yakalanmaları" talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme, başvuru doğrultusunda karar vermişti.



Bu kişilerden 6'sının avukatları, yakalama kararına ağır ceza mahkemesinde itiraz etmişti.



Diğer 5 kişi ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının ardından yeniden mahkemeye çıkarılmış, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu'nun da arasında bulunduğu 4'ü tutuklanmış, biri ise serbest bırakılmıştı.



Bu arada, Mehmetçik Vakfı Başkanı Güloğlu'nun avukatı Mustafa Bir, müvekkilinin tutukluluğuna bugün itiraz ettiğini bildirdi.