T24 LogoT24 Logo
Gündem

LÖSEV-Deniz Feneri başkanına yakalama emri kalktı

LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz'in ve 6 kişinin yakalama emri kaldırıldı

11 Ocak 2010 02:00

T24 - Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, "kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı.
    


Hakkında yakalama emri düzenlenen 6 kişinin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme; LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile Ali Aygüler, Vahdettin Yılmaz ve Mustafa Sevilmiş hakkındaki yakalama emirlerinin iadesine karar verdi.


Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz, operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemenin serbest bıraktığı 11 kişinin "tutuklanmaları amacıyla yakalanmaları" talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme, başvuru doğrultusunda karar vermişti.


Bu kişilerden 6'sının avukatları, yakalama kararına ağır ceza mahkemesinde itiraz etmişti.


Diğer 5 kişi ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının ardından yeniden mahkemeye çıkarılmış, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu'nun da arasında bulunduğu 4'ü tutuklanmış, biri ise serbest bırakılmıştı.


Bu arada, Mehmetçik Vakfı Başkanı Güloğlu'nun avukatı Mustafa Bir, müvekkilinin tutukluluğuna bugün itiraz ettiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24