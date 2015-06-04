LÖSEV: Bakanlık ruhsat vermiyor, kadro için 8 milyon lira lazım!

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, 10 Mayıs’ta açılışını yaptıkları LÖSEV Kent Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı’nın henüz bir yatak için bile ruhsat vermediğini belirterek, “Hastanemizi açabilmek için bağışçılarımızdan, çocuklarımız için 8 milyon liralık bir bağış daha istiyoruz. Çünkü bakanlığın vermediği ruhsat ve kadroları, dışarıda taksi plakası satar gibi oluşmuş kişiler tarafından satın alacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı’nın geçen sene kapatılan 29 Mayıs Hastanesi’nin ruhsat ve 40 kişilik kadrosu yasal olmamasına rağmen birileri tarafından alınmış. Bize 8 milyona satabileceklerini söylediler. Artık kabul etmek durumundayız. Bakanlık ruhsat vermediğine göre başka çaremiz kalmadı” dedi.

Diyanet’ten gelecek

Üstün Ezer, Hürriyet’e ruhsat almak için yaptıkları girişimlerle kendilerine yapıldığını iddia ettiği teklifi şöyle anlatı: “Diyanet’in 29 Mayıs Hastanesi kapatıldı. Satışı yasak olmasına rağmen ruhsat ve kadroları 7 milyona satıldı. Satın alan bu kişiler bize bu ruhsat ve kadroları 8 milyona satabilecekleri önerisinde bulundu. Bakanlığa ‘Bizi bunlarla muhattap etmeyin. yasal olmayan bu harcamayı, çoluk çoçuğumuzun hakkını yedirtmeyi bize yaptırmayın’ dedik. Hatta ihbarda bulunduk ama hiçbir soruşturma yapılmadı. Artık bu teklife ‘evet’ demek durumundayız.”

Parasız hizmet

Kapatılan hastanenin ideal kadrosunun 160 doktor olduğunu ve kendilerinin de mevcut hastanelerinde 160 doktor bulunduğunu belirten Ezer “Biz sağlık bakanlığı’ndan doktor veya doktor parası değil sadece ruhsat istiyoruz. LÖSEV Kent ile bakanlığın üzerinden bir sürü yükü almış olacağız, ancak onlar bize ruhsat vermiyor. Kemik iliği nakillerinin yaklaşık yüzde 70’i özel hastanelerde yapılıyor. Bu nakiller için görevli doktorlar devletten özel hastanelere geçtiler. Onların geçişinden Sağlık Bakanı rahatsızlık duymadı ve bu hastanelere ruhsat verildi. Bizzat açılışlarına katıldılar” dedi. 15 yıldır tamamen parasız hizmet verdiklerine dikkat çeken Ezer LÖSEV’in lösemili çocuklara yaptığı yardımların tutarının 52 milyon lira olduğunu kaydetti.

SGK sadece 10’da birini karşılıyor

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, şöyle konuştu: “‘SGK, kanser hastalarının tedavisini ücretsiz ödüyor LÖSEV neye ücretsiz bakıyormuş’ diyorlar. Fakülte hastanelerinde ve devlet hastanelerinde, SGK’nın ödedeği para, hastanın olması gereken giderlerinin neredeyse 10’da biri kadar. SGK Lösev Kent Hastanesi’nin elektirik suyunu, doğalgazını bile karşılayamaz. Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) içinde komik fiyatlar konmuş. Bu fiyatlarla kanser hastaları lösemi hastaları tedavi edilemez. SGK’nın yatan bir hasta için ödediği günlük rakam 103 lira. Bunun içinde çocuğun yatak, annenin yemek, çocuğun ilaçları, kan dahil, laboratuvarı, MR’ı dahil ilaç uygulamaları, hemşiresi, doktoru, 6 öğün yemeği, iç çamaşırları, çarşafı dahil. Bu paraya en basit hastalığı bile tedavi edemezsiniz.”

Açık ihaleyle satıldı

Diyanet Vakfı yetkileri ise Hürriyet’in sorusu üzerine “ 29 Mayıs Hastaneleri Sağlık Bakanlığı izni dahilinde ilgili mevzuat gereği yapılan açık ihale sonucunda bedeli karşılığında satıldı. Satış süreci sonrası süreç vakfı ilgilendirmemekdir” dediler.

Bakanlık: Firma ‘iftira’ iddiasında

Sağlık Bakanlığı ise Lösev’e para karşılığı ruhsat devredileceği iddiasının söz konusu firma tarafından yalanlandığını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle: “LÖSEV 400 yatak için başvurdu, uygun görülmedi, vakıf yeni bir başvuru yapmadı. Bu konuda bakanlık kimsenin müktesebini yok edemez. Bakanlık bu konuda sınırlandırabileceği kadar düzenlemeler yapmıştır. LÖSEV’e para karşılığı ruhsat devretmek isteyen bir firma olduğuna dair basında yer alan haberler var. Ancak adı geçen firmanın, böyle bir teklif veya pazarlıklarının olmadığına, kendilerine LÖSEV’in iftira attığına dair bakanlığa resmi başvurusu bulunmaktadır. İftira iddiası olduğundan konuyu hukuka havale ediyoruz.”