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Lösemiyi yenen hemşire Koronavirüs'e yenik düştü

17 Ekim 2020 17:07

Batman’ın Sason ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan ve bir süre önce lösemiyle mücadelesini kazanan 28 yaşındaki Yasemin Çolak yakalandığı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın aktardığına göre bir süredir savaştığı lösemiyi atlatan Çolak, 15 gündür yakalandığı corona nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. Genç hemşire coronayla mücadeleyi dün gece kaybetti.

Genç hemşirenin yaşamını yitirmesi sonrasında açıklama yapan Batman Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, “Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, Lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire kardeşimiz Yasemin Çolak'ı ne yazık ki Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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