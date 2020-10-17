Lösemiyi yenen hemşire Koronavirüs'e yenik düştü

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın aktardığına göre bir süredir savaştığı lösemiyi atlatan Çolak, 15 gündür yakalandığı corona nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. Genç hemşire coronayla mücadeleyi dün gece kaybetti.

Genç hemşirenin yaşamını yitirmesi sonrasında açıklama yapan Batman Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, “Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, Lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire kardeşimiz Yasemin Çolak'ı ne yazık ki Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.