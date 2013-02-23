Los Angeles'ta bir otel müşterilerine cesetli su içirmiş

Los Angeles’ta akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Bir otelin su deposunda 3 haftalık bir cesedin bulunması, haftalardır bu suyu içen otel misafirlerini şoka uğrattı.

Otel misafirlerinin kullandıkları suyun düşük tazyikli ve kirli olduğuna ilişkin şikâyeti üzerine inceleme başlatan Celil Hotel yönetimi, çatıdaki su deposunda bir cesetle karşılaştı. Polisin kimliğini tespit ettiği cesedin üç haftadır aranan 21 yaşındaki Kanadalı genç bir öğrenciye ait olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles polisinin ilk incelemelerine göre ceset haftalardır su deposunda bulunuyordu. Bu durumun, günlerdir otel suyunu kullanan misafirler için ne tür sağlık problemleri oluşabileceği ise belirsizliğini koruyor. Bir haftadan uzun bir süredir otelde konaklayan İngiliz bir turist, "8 gündür nasıl bir su içtiğimi ya da dişimi neyle fırçaladığımı düşündükçe midem kalkıyor" diye konuştu.

Los Angeles sağlık kurumları inceleme için otelden su numuneleri aldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.



Deutsche Welle Türkçe