-Los Angeles'ta 200'den fazla kişi gözaltına alındı LOS ANGELES (A.A) - 30.11.2011 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, Wall Street'i ve gelir dağılımındaki dengesizliği protesto eden 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Los Angeles polis şefi, belediye binası bahçesinde kamp kuran göstericilere yapılan müdahale sırasında 200'den fazla göstericinin gözaltına alındığını kaydetti. Polis, kampın pazartesi sabahına kadar boşaltılması için belediye başkanının tanıdığı sürenin dolması üzerine, göstericilere müdahale etmişti. ABD'de Eylül ortasında New York'ta doğan "Occupy" (İşgal) hareketinin ardından protestocular ülkedeki birçok eyalette çadır kampları kurmuştu.