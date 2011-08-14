Los Angeles Times: Suriye'de akan kan Türkiye'ye hakaret

T24 - Suriye güvenlik güçlerince ülkenin çeşitli yerlerinde Cuma günü gerçekleştirilen operasyonlarda 19 göstericinin öldürüldüğü bildirilirken ABD'de yayımlanan The Los Angeles Times gazetesi "Cuma günü ülke çapında akıtılan kan Türkiye’ye hakaret" yorumunu yaptı.



ABD’nin en büyük gazetelerinden Los Angeles Times, Cuma günü Suriye’de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen sert operasyonlara dikkat çektiği geniş haberinde "Aktivistler, silahsız sivillere yönelik askeri operasyonların durdurulması için Türkiye ve ABD’den gelen uyarılara rağmen, Suriye muhaliflere baskınlarını sürdürdüğünü söylüyorlar" diye yazdı.



Haberde "Cuma günü ülke çapında akıtılan kan, Suriye’nin en güçlü ve zengin komşusu olan ve yetkililere göre, şiddetin durdurulması için Esad’a son uyarı yapmak üzere Dışişleri Bakanını Şam’a gönderen Türkiye’ye hakarettir" görüşü dile getirildi.



La Times haberinde telefonla konuştuğu eski Türk diplomatı, analist Sinan Ülgen’in Türkiye’nin, Suriye konusunda attığı diplomatik adımın, Esad’ın tutumunu ve politikasını gözden geçirmesine yönelik bir "ultimatom" olarak nitelendirilebileceği yönündeki sözlerini de aktardı.



Haberde ayrıca Türkiye’den gelen, "Esad’ın Türklere, güçlerini tam olarak kontrol edememekten şikayet ettiği ve saldırıları durdurmak için zaman istediği" yönündeki bilgilere de yer verildi.



ABD’li gazete, Türkiye-Suriye sınırının, Suriye güvenlik güçlerinin, ardarda binlerce Suriyeli’nin Türk topraklarına girmesine yol açan operasyonlarına sahne olduğuna dikkat çekerken Suriye’nin, Türkiye’ye giden yolları bloke ederek insanların Türkiye’ye kaçmalarını engellediği vurguladı.





